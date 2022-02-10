Об этом сообщил Андрей Клименко на своей странице в соцсетях. В то же время, он обнародовал документ, направленный агрессором украинскому Центру навигационно-гидрографической информации.

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Морские новости о перекрытии Азовского моря. Без комментариев. Все подчеркнуто. Работаем,

– отметил журналист.



Россия отменила блокаду Азовского моря / Фото Андрея Клименко

Что известно о встрече "Норманди"

В Берлине 10 февраля около 15 часов началась встреча политических советников лидеров стран-членов "норманской четверки". В составе украинской делегации – глава Офиса Президента Андрей Ермак и первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

Глава ОП рассказал, что одной из целей на переговорах будет разблокирование работы ТКГ с целью дальнейшего продвижения в мирном урегулировании и завершении войны на Донбассе.

Обратите внимание! В Париже 26 января прошла встреча советников. Это были первые переговоры в норманском формате с декабря 2019 года. Они продолжались 8 часов.

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