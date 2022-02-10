В сообщении говорится, что с 13 по 19 января перекроют отдельные районы Черного и Азовского морей. Оккупанты заявили, что будут проводить "мероприятия по боевой подготовке – стрельбе ракетные и артиллерийские". Они также нагло предупредили, что плавать будет опасно.

Читайте также В НАТО раздумывают над размещением боевых групп в районе Черного моря

Россия закроет пути к портам Украины

В АМПУ отмечают, что районы, о которых говорит Россия, перекрывают так называемые рекомендуемые пути движения судов в морские порты Украины. Из-за этого движение судов в Азовском море будет заблокировано на весь период проведения учений.

В Черном море корабли смогут передвигаться только с отклонением от рекомендуемых путей. Речь идет об обходе зон проведения боевых стрельб, а потому и с ограничениями по осадке судов.

Специалисты уже анализируют такое развитие событий по движению судов. В ближайшее время обещают объяснить все подробно.

Что известно о закрытии моря со стороны России

Информация о так называемой блокаде морей появилась еще раньше. Отмечалось, что россияне не предусматривают даже прохода для торговых судов. На это уже отреагировали украинские власти.

В частности, министр обороны Алексей Резников заявлял, что это может быть техникой ползучей оккупации. Партнерам на Западе об этом уже сообщили и ожидают решительного ответа. Зато в ВМС Украины уверенно заявляли, что готовы к любым провокациям.

Кроме этого, на выездном заседании СНБО также обсудят ситуацию и то, какие риски она несет для Украины. Оно состоится 11 февраля.

Кроме учений в море, Россия и Беларусь также проводит совместные маневры: смотрите видео