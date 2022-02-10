У повідомленні мовиться, що з 13 по 19 січня перекриють окремі райони Чорного та Азовського морів. Окупанти заявили, що будуть проводити "заходи з бойової підготовки – стрільби ракетні та артилерійські". Вони також нахабно попередили, що плавати буде небезпечно.
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Росія закриє шляхи до портів України
В АМПУ наголошують, що райони, про які каже Росія, перекривають так звані рекомендовані шляхи руху суден до морських портів України. Через це рух суден у Азовському морі буде заблокований на весь період проведення навчань.
У Чорному морі кораблі зможуть пересуватись лише з відхиленням від рекомендованих шляхів. Мовиться про обхід зон проведення бойових стрільб, а тому й з обмеженнями за осадкою суден.
Фахівці вже аналізують такий розвиток подій щодо руху суден. Найближчим часом обіцяють пояснити все детально.
Що відомо про закриття моря з боку Росії
- Інформація про так звану блокаду морів з'явилась ще раніше. Наголошувалось, що росіяни не передбачають навіть проходу для торговельних суден. На це вже відреагувала українська влада.
- Зокрема, міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що це може бути технікою повзучої окупації. Партнерам на Заході про це вже повідомили та очікують рішучої відповіді. Натомість у ВМС України впевнено заявляли, що готові до будь-яких провокацій.
- Окрім цього, на виїзному засіданні РНБО також обговорять ситуацію й те, які ризики вона несе для України. Воно відбудеться 11 лютого.
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