Альянс роздумує над тим, щоб постійно бути присутнім на південному сході. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.
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Ми зараз вивчаємо можливість довгострокової присутності на південному сході Альянсу. Зараз у нас є бойові групи у країнах Балтії та Польщі. Ми вивчаємо можливість розміщення аналогічних груп у районі Чорного моря у Румунії,
– заявив він.
Румунські та американські пілоти вже анонсували спільні навчання. Мета маневрів – підвищити взаємодію між союзниками НАТО.
Дії Альянсу на тлі російської загрози
- НАТО підтримує Україну і готовий допомагати всіма можливими силами. Але в Альянсі попереджали, що у випадку збройного конфлікту, вводити свої війська до нашої держави не будуть. Та організація підтримує запрошення України та Грузії на літній саміт.
- Водночас Альянс посилює свої позиції у Європі, зокрема, направляючи військових. Наприклад, Велика Британія погодилась підтримати позиції блоку і направити військових у Європу додатково. Це станеться у випадку, якщо Росія наважиться напасти на Україну.
- Втім, Угорщина відмовилась від додаткового розміщення військ НАТО на своїй території. Мовляв, усе з Росією можна вирішити шляхом діалогу.
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