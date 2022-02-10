Альянс роздумує над тим, щоб постійно бути присутнім на південному сході. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

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Ми зараз вивчаємо можливість довгострокової присутності на південному сході Альянсу. Зараз у нас є бойові групи у країнах Балтії та Польщі. Ми вивчаємо можливість розміщення аналогічних груп у районі Чорного моря у Румунії,

– заявив він.

Румунські та американські пілоти вже анонсували спільні навчання. Мета маневрів – підвищити взаємодію між союзниками НАТО.

Дії Альянсу на тлі російської загрози

НАТО підтримує Україну і готовий допомагати всіма можливими силами. Але в Альянсі попереджали, що у випадку збройного конфлікту, вводити свої війська до нашої держави не будуть. Та організація підтримує запрошення України та Грузії на літній саміт.

Водночас Альянс посилює свої позиції у Європі, зокрема, направляючи військових. Наприклад, Велика Британія погодилась підтримати позиції блоку і направити військових у Європу додатково. Це станеться у випадку, якщо Росія наважиться напасти на Україну.

Втім, Угорщина відмовилась від додаткового розміщення військ НАТО на своїй території. Мовляв, усе з Росією можна вирішити шляхом діалогу.

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