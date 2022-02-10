Відповідну заяву про політику угорської влади щодо Росії та її агресії зробив міністр закордонних справ країни Петер Сійярто.

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Угорщина проти розміщення додаткових військ НАТО

Будапешт відмовився розміщувати на своїй території додаткові сили Альянсу на тлі загрози подальшої атаки Росії щодо України. За словами Сійярто, Угорщина не бачить в цьому сенсу.

Ми на це не погоджувалися і не погодимося. У нас вже є війська НАТО на території країни – угорська армія і збройні сили Угорщини, які перебувають у належній формі, щоб гарантувати безпеку,

– заявив міністр.

Він додав, що "додаткові війська на території Угорщині не потрібні".

Країна не підтримує санкції проти Росії

Водночас Будапешт критично ставиться до ідеї введення нових санкцій проти Москви. Сійярто вважає, що це питання вимагає серйозного опрацювання всередині Євросоюзу.

Санкції можуть або повинні застосовуватися тільки в тому випадку, якщо щось трапиться. Це перше. По-друге, коли мова йде про санкції, очевидно, що ці санкції не працюють,

– зазначив він.

Глава угорського МЗС додав, що слід продовжувати діалог. Він наголосив, що "Росії та Заходу не потрібно втрачати надії на мирне врегулювання".

Нагадаємо, Москва не робить жодних кроків для мирного врегулювання ситуації. Будь-які її нібито спроби вирішити ситуацію щонайбільше передбачають або шантаж, або нереальні вимоги як до України, так і до Заходу.

Сійярто і його спроба шантажу: що відомо

У січні 2022 року Сійярто заявив, що якщо в Україні "не зміниться ставлення до прав нацменшин", Угорщина може обмежити її підтримку. Навіть у випадку нового вторгнення Росії. Міністр тоді казав, що нібито "закарпатські угорці отримали тільки позбавлення прав, провокації й в багатьох випадках фізичне залякування".

У Дмитра Кулеби у відповідь зазначили, що немає підстав для таких звинувачень. Слова Сійярто там назвали "надуманими та заполітизованими судженнями". Крім того, Київ закликав Будапешт розблокувати шлях України до НАТО.

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