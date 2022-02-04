Водночас Данілов не став вказувати, про яку саме країну мовиться. Однак, за його словами, Україні відмовили її сусіди.

Важливо Зеленський ввів у дію рішення РНБО про стратегію кібербезпеки

За словами Данілова, "є такий інститут – кібер-НАТО", і що "наші сусіди нам відмовили", наклавши вето на долучення України до його роботи. Сталося це попри те, що подані ще у серпні 2021 року документи пройшли верифікацію. Секретар РНБО стверджує, що закрила шлях Україні лише одна країна.

Це "партнери", чи це щирі партнери,

– запитав секретар Данілов.

Зверніть увагу! Офіційних заяв щодо цього від влади України та Угорщини немає.

Що відомо про центр кіберзахисту НАТО CCDCOE (NATO Cooperative Cyber ​​Defense Center of Excellence) – акредитований НАТО центр кіберзахисту зі штаб-квартирою в Таллінні, який підтримує країни-члени Альянсу та увесь блок у цій сфері. Заснований у 2008 році за ініціативою Естонії після хакерських атак із Росії. Членство відкрито для всіх країн НАТО.

Стосунки України та Угорщини

Ще у квітні 2019 року Верховна Рада ухвалила мовний закон. Угорщина заявила, що він нібито обмежує права нацменшин, пообіцяла політично блокувати засідання комісії Україна – НАТО та шлях нашої країни до Альянсу загалом. Наразі вона тримає своє слово.

У вересні 2021 року Угорщина підписала контракт із "Газпромом" на постачання газу в обхід України. У листопаді глава МЗС Кулеба стверджував, що країна повернеться до "гучної підтримки України в НАТО" після подолання спірних питань, але цього поки що не сталося.

У січні 2022-го глава МЗС Угорщини Сіярто заявив, що якщо в Україні "не зміниться ставлення до прав нацменшин", Будапешт може обмежити її підтримку, причому навіть у разі нового вторгнення Росії. У Кулеби відповіли, що немає підстав для таких звинувачень, і закликали Угорщину розблокувати шлях України до НАТО.