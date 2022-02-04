В то же время Данилов не стал указывать, о какой именно стране говорится. Однако, по его словам, Украине отказали ее соседи.

Важно Зеленский ввел в действие решение СНБО о стратегии кибербезопасности

По словам Данилова, "есть такой институт – кибер-НАТО", и что "наши соседи нам отказали", наложив вето на вступление Украины в его работу. Произошло это несмотря на то, что поданные еще в августе 2021 года документы прошли верификацию. Секретарь СНБО утверждает, что закрыла путь Украине только одна страна.

Это "партнеры", или это искренние партнеры?,

– спросил секретарь Данилов.

Обратите внимание! Официальных заявлений на этот счет от властей Украины и Венгрии нет.

Что известно о центре киберзащиты НАТО

CCDCOE (NATO Cooperative Cyber Defense Center of Excellence) – аккредитованный НАТО центр киберзащиты со штаб-квартирой в Таллине, который поддерживает страны-члены Альянса и весь блок в этой сфере. Основан в 2008 году по инициативе Эстонии после хакерских атак из России. Членство открыто для всех стран НАТО.

Отношения Украины и Венгрии

Еще в апреле 2019 года Верховная Рада приняла языковой закон. Венгрия заявила, что он якобы ограничивает права нацменьшинств, пообещала политически блокировать заседание Комиссии Украина-НАТО и путь нашей страны в Альянс в целом. Сейчас она держит свое слово.

В сентябре 2021 года Венгрия подписала контракт с "Газпромом" на поставку газа в обход Украины. В ноябре глава МИД Кулеба утверждал, что страна вернется к "громкой поддержки Украины в НАТО" после преодоления спорных вопросов, но этого пока не произошло.

В январе 2022-го, глава МИД Венгрии Сиярто заявил, что если в Украине не изменится отношение к "правам нацменьшинств", Будапешт может ограничить ее поддержку, причем даже в случае нового вторжения России. У Кулебы ответили, что нет оснований для таких обвинений, и призвали Венгрию разблокировать путь Украины в НАТО.

Как Венгрия подыгрывает Кремлю: смотрите видео