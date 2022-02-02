Указ был подписан президентом 1 февраля 2022 года. Контроль над его выполнением Владимир Зеленский возложил на секретаря СНБО Алексея Данилова.

К слову Зеленский подписал указ о переходе на профессиональную армию

План реализации стратегии кибербезопасности

Совет национальной безопасности и обороны на своем заседании 30 декабря 2021 решил:

одобрить план реализации стратегии кибербезопасности Украины,

Кабмину при подготовке соответствующих законопроектов предусмотреть деньги на выполнение плана стратегии,

так же Кабинета Министров с участием СБУ, внешней разведки и Нацинститута стратегических исследований обеспечить выполнение плана, согласно его индикаторам, а также каждые полгода предоставлять информацию о состоянии выполнения стратегии.

Проблемы с кибербезопасностью Украины

Только в январе 2022 года Украина испытала один из сильнейших кибератак за последние годы. Пока неизвестные хакеры атаковали сайты украинских министерств и оставили сообщение-угрозу.

Впоследствии Центр информационной безопасности нашел связи, указывающие на то, что кибератаку могли организовать из соседней России.

Что интересно, похоже, что хакеры хотели выставить кибератаку, якобы проведенную из Польши. Поэтому сообщение на сломанных сайтах было в том числе и на польском языке. Правда, ломаном.