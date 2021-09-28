Соответствующее соглашение Венгрия и Россия подписали 27 сентября. Все, что известно о конфликте Венгрии с Украиной – читайте далее.

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В обход Украины: Венгрия заключила соглашение с "Газпромом"

Венгрия заключила с российской компанией "Газпром" контракт на поставку газа в обход Украины. Документ в Будапеште 27 сентября подписали заместитель гендиректора "Газпром экспорта" Дмитрий Аверкин и главный исполнительный директор венгерской энергокомпании MVM Group Дьердь Ковор.

Известно, что соглашение между Венгрией и Россией:

рассчитано на 15 лет, с возможностью изменить закупленные объемы через 10 лет;

газ будут поставлять через Сербию (через газопровод "Турецкий поток") и Австрию, а также – в обход Украины;

через Сербию будут передавать 3,5 миллиарда кубометров, а через Австрию – 1 миллиард кубометров;

вступит в силу уже с 1 октября 2021 года.

По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, Венгрия будет закупать газ по гораздо более выгодной цене, чем по контракту, срок действия которого истекает. Сейчас Венгрия получает российский газ по договору, который подписали в 1995 году.

Справка. " Турецкий поток" – это трубопровод, по которому газ идет через Черное море в Турцию и далее на юг Европы. Его запустили 8 января 2020 года. В июле 2021 года сербская компания Srbijagas и венгерская FGSZ соединили перемычкой свои газопроводы. Гендиректор Srbijagas Душан Баятович заявил, что так "положен конец многолетнему крупному соглашению", а Сербия окончательно решила вопрос поставки газа с другого направления, и "не только через Украину".

В Украине отреагировали на соглашение Венгрии и России

В МИД Украины заявили, что решение политическое и экономически необоснованное. Более того – принято в угоду Кремлю.

Венгрии по-прежнему выгоднее получать газ транзитом через разветвленную газотранспортную систему Украины, которая позволяет кратчайшим путем бесперебойно поставлять газ в страны Европы,

– рассказали в МИД.

Объяснили, что это решение "наносит вред положительным результатам и тенденциям в двусторонних украинско-венгерских отношениях", для достижения которых приложили много усилий главы МИД Украины и Венгрии – Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто.

Обратите внимание! В МИД вспомнили, что такие действия вредят национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям. Кроме того, это не соответствует принципам Договора об основах добрососедства и сотрудничества между Украиной и Венгерской Республикой за 6 декабря 1991 года.

Именно поэтому МИД Украины 27 сентября заявил, что:

инициировал перенос 5 заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества при сопредседательстве глав МИД (должно было состояться в Будапеште 29 – 30 сентября).

Украина обратится в Еврокомиссию относительно предоставления оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики.

Кроме того, гендиректор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон даже допустил остановку транзита газа в Венгрию.

Яркий пример политики Кремля в отношении Украины – как только появляется техническая возможность обойти Украину при транзите газа, "Газпром" запускает газ через более длинные, но собственные, транзитные газопроводы,

– объяснил Макогон.

Венгрия ответила на заявления Киева: обвинила во вмешательстве во внутренние дела страны

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции 27 сентября после подписания контракта с Россией обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела Венгрии.

Он также заявил, что:

для его страны "энергетическая безопасность – это вопрос безопасности, суверенитета и экономики, а не политический вопрос";

потребление газа (в Европе – 24 канал) не снизится, и роль Газпрома также не уменьшится;

добавил, что, мол, – "политическими заявлениями дома не обогреешь".

Мы будем отвечать без жалости и сострадания, – МИД Украины

В тот же день, 27 сентября, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что контракт между Венгрией и Россией о поставках газа в обход украинской газотранспортной системы – это удар по Украине.

Мы должны отвечать должным образом. Не может быть жалости и состраданий. Будем делать и другие шаги для защиты наших национальных интересов в этой ситуации,

– объяснил Кулеба.

Добавил, что отложение заседания межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества с Венгрией – не последний шаг.

МИД страны вызывает послов в Венгрии и Украине: что известно

Уже 28 сентября в Будапеште заявили, что вызывают украинского посла в Венгрии. Так как позицию Украины Петер Сиярто считает "серьезным нарушением суверенитета и интересов национальной безопасности Венгрии".

Это недружественный шаг после множества субсидий (вентиляторы, медицинское оборудование, уход за солдатами, отдых детей, финансирование инвестиций), которые Украина получила от нас,

– написал министр.

Он добавил, что в связи с этим Венгрия вызывает посла Украины в МИД.

МИД Украины в ответ пригласил посла Венгрии в Киеве, чтобы донести ему "украинскую принципиальную позицию".

Транспортировка газа в обход Украины подрывает нацбезопасность нашего государства и энергетическую безопасность Европы, а новое соглашение Венгрии с "Газпромом" наносит серьезный удар украинско-венгерским отношениям,

– подчеркнули в МИД.

В ведомстве добавили, что украинская сторона будет принимать решительные меры для защиты национальных интересов.

В Кремле тоже откликнулись на события

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Пескова, комментируя во время брифинга контракт Венгрии и "Газпрома", заявил, что якобы не используют газ как оружие, чтобы давить на другие страны, в частности Украину. Мол, экспорт газа Россия использует только в интересах государства и россиян.

Более того, по мнению Пескова, использование газа в таком режиме полностью отвечает интересам потребителей в Европе и интересам стран, которые предоставляют условия для транзита, если этот транзит экономически выгоден и целесообразен.

Позже в России заявили якобы готовы возобновить диалог о закупке Украиной российского газа. Мол, об этом давно уже говорили.

По требованию России, – Дмитрий Кулеба назвал мотивы Венгрии

Дмитрий Кулеба заявил журналистам, что Венгрия исключила Украину из схемы транзита газа по требованию России.

Мы же не отрицаем право Венгрии заключать соглашения с "Газпромом", но мы четко видим, что экономически Венгрия могла бы заключить не менее экономически выгодный контракт, который бы включал в себя транзит через Украину,

– заявил Кулеба.

Он также объяснил, что "против того, чтобы в этой ситуации мы руководствовались эмоциями – мы или наши венгерские партнеры".

Еврокомиссия изучит последствия газового контракта России и Венгрии

На брифинге представитель Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что Европейская комиссия изучит последствия нового газового контракта России и Венгрии. Добавил, что "уже попросил коллег проверить последствия контракта".