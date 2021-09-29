Руководитель администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш также выступил с угрозой о намерениях препятствовать вступлению нашего государства в Североатлантический Альянс.

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Месть Украины состоялась задолго до наших газовых договоренностей с россиянами, поэтому Венгрии следует продолжать блокировать ее путь в НАТО,

– сказал он.

Гергей Гуйяш отметил, что не понимает каким образом "другая страна хочет участвовать в энергетической политике суверенного государства". По его словам, Украина не имеет к этому отношения.

Обратите внимание! Газовое соглашение между Венгрией и Россией приведет к увеличению расходов на транспортировку голубого топлива через территорию Украины. Также ожидают снижения прокачки.

Скандальное соглашение Венгрии и России