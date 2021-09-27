Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины.
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Украинская сторона также обратится в Европейскую комиссию насчет предоставления оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики,
– отметили дипломаты.
Что известно о соглашении Венгрии с Россией
Согласно договору, Венгрия будет получать по 4,5 миллиарда кубометров газа в год. Отдельно:
- 1 миллиард кубометров через Австрию;
- 3,5 миллиарда кубометров через Сербию – газопровод "Турецкий поток" и его ответвление на суше.
Когда договор вступит в силу
Новый договор вступит в силу уже с 1 октября 2021 года. Его заключат на 15 лет с возможностью пересмотра объемов поставок через 10 лет.
По словам Петера Сийярто, Венгрия будет закупать газ по гораздо более выгодной цене, чем по контракту, срок действия которого истекает.