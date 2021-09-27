Про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ України.
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Українська сторона також звернеться до Європейської комісії щодо надання оцінки відповідності нової угорсько-російської газової угоди європейському законодавству в галузі енергетики,
– зазначили дипломати.
Що відомо про угоду Угорщини з Росією
Згідно з угодою, Угорщина отримуватиме по 4,5 мільярди кубометрів газу в рік. Зокрема:
- 1 мільярд кубометрів через Австрію;
- 3,5 мільярди кубометрів через Сербію – газопровід "Турецький потік" та його відгалуження на суші.
Коли договір набере чинності
Новий договір набере чинності вже з 1 жовтня 2021 року. Його укладуть на 15 років з можливістю перегляду обсягів постачань через 10 років.
За словами Петера Сійярто, Угорщина закуповуватиме газ за набагато вигіднішою ціною, ніж за контрактом, термін дії якого закінчується.