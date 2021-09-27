Довгостроковий контракт із російським "Газпромом" Угорщина підписала 27 вересня у Будапешті. Українське МЗС вважає це політичним та економічно необґрунтованим рішенням, яке ухвалили на догоду Кремлю.

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Міністерство наголосило, що такі дії шкодять національним інтересам України й українсько-угорським відносинам. Крім того, це не відповідає принципам Договору про основи добросусідства та співробітництва між Україною та Угорською Республікою від 6 грудня 1991 року.

Рішення негативне для відносин України та Угорщини

МЗС наголосило, що Угорщині вигідніше отримувати газ транзитом через розгалужену газотранспортну систему України, яка може безперервно та найкоротшим шляхом постачати газ до країн Європи.

"З сумом відзначаємо, що це рішення завдає шкоди позитивним результатам і тенденціям у двосторонніх українсько-угорських відносинах, для досягнення яких докладено багато зусиль та енергії особисто міністрами закордонних справ України та Угорщини Дмитром Кулебою і Петером Сійярто", – повідомили у МЗС.

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Як діятиме Україна

У Будапешті 29 – 30 вересня мало відбутися п'яте засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва за співголовування глав МЗС. Україна готувалася до події та сподівалася на поліпшення відносин.

Проте 27 вересня МЗС України ініціювало перенесення засідання Комісії, оскільки угорсько-російська газова угода впливатиме на енергетичну безпеку України та Європи. Необхідно проаналізувати ризики та загрози, а також узгодити дії країн регіону, щоб зменшити всі негативні наслідки.

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Україна звернеться до Європейської комісії, щоб та перевірила відповідність нової угорсько-російської газової угоди європейському законодавству в галузі енергетики.