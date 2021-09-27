Кандидат у канцлери від Соціал-демократичної партії Німеччини Шольц наголосив, що настав час подбати про усі гарантії, пов'язані з газопроводом. Зокрема, для України.

Зауважте Мером Берліна вперше стане жінка: що відомо про Франциску Гіффай

До гарантій належить те, щоб Україна залишалась транзитною державою і щоб ми подбали про те, щоб забезпечення газом деяких країн Східної Європи, наприклад, не було поставлено під загрозу з боку Росії,

– наголосив політик.

За словами Шольца, Росія може це зробити, заявивши, що більше не хоче обслуговувати ГТС.

"Суверенніший ЄС"

Кандидат у канцлери наголосив, що пріоритетом є налагодити добре співробітництво між ЄС та сусідніми країнами. Зокрема, мовиться про визнання можливості подальших кроків щодо євроінтеграції інших країн, якщо вони зроблять усе необхідне для цього.

Шольц зауважив: для будівництва економічних відносин, наприклад, з Росією, необхідне дотримання принципу недоторканості кордонів, а також – засад ОБСЄ.

За словами політика, пріоритетом для німецької сторони є формування сильного та більш суверенного ЄС.

Вибори до Бундестагу: головне