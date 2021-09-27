Кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии Шольц подчеркнул, что пришло время позаботиться обо всех гарантиях, связанных с газопроводом. В частности, для Украины.

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К гарантиям относится то, чтобы Украина оставалась транзитным государством и чтобы мы позаботились о том, чтобы обеспечение газом некоторых стран Восточной Европы, например, не было поставлено под угрозу со стороны России,

– подчеркнул политик.

По словам Шольца, Россия может это сделать, заявив, что больше не хочет обслуживать ГТС.

"Более суверенный ЕС"

Кандидат в канцлеры подчеркнул, что приоритетом является наладить хорошее сотрудничество между ЕС и соседними странами. В частности, говорится о признании возможности дальнейших шагов по евроинтеграции других стран, если они сделают все необходимое для этого.

Шольц заметил: для строительства экономических отношений, например, с Россией, необходимо соблюдение принципа неприкосновенности границ, а также – основ ОБСЕ.

По словам политика, приоритетом для немецкой стороны является формирование сильного и более суверенного ЕС.

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