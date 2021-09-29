Керівник адміністрації угорського прем'єра Гергей Гуйяш також виступив з погрозою про наміри перешкоджати вступу нашої держави до Північноатлантичного Альянсу.

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Помста України відбулася задовго до наших газових домовленостей з росіянами, саме тому Угорщині слід продовжувати блокувати її шлях до НАТО,

– сказав він.

Гергей Гуйяш зазначив, що не розуміє як "інша країна хоче брати участь в енергетичній політиці суверенної держави. За його словами, Україна не має до цього відношення.

Зверніть увагу! Угода між Угорщиною та Росією призведе до збільшення витрат на транспортування газу через територію України. Також очікують зниження прокачування.

Скандальна угода Угорщини та Росії