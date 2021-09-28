Позицію ЄС щодо цього озвучив представник Єврокомісії Тім Макфі під час брифінгу.

Важливо Очікуємо на значне скорочення або зупинку, – Макогон про транзит газу до Угорщини через Україну

За словами Макфі, Єврокомісія зацікавилася угодою Угорщини та Росії. Раніше у МЗС України заявили, що звернуться до Європейської комісії, щоб та оцінила відповідність контракту європейському праву.

Я вже попросив колег перевірити наслідки контракту,

– сказав він.

Наразі точно невідомо, коли вищий орган виконавчої влади Європейського союзу оприлюднить висновки з цього питання.

Чому це важливо

Через цю угоду Україна може втрачати щороку мільйони доларів. Адже саме стільки отримує наша країна за транзит російського газу до Угорщини.

Що відомо про угоду між Угорщиною та Росією? Угода між "Газпромом" та угорським енергохолдингом діятиме 15 років. Вона передбачає щорічне постачання 4,5 мільярда кубометрів газу: 3,5 мільярда через Сербію, а решту – через Австрію. Обсяги постачання блакитного палива можуть переглянути через 10 років. Новий договір набере чинності вже з 1 жовтня 2021 року.

Реакція України

Україна розкритикувала Угорщину за нову угоду з Росією. У Міністерстві закордонних справ України висловили здивування та розчарування цим рішенням Будапешту.

розкритикувала Угорщину за нову угоду з Росією. У Міністерстві закордонних справ України висловили здивування та розчарування цим рішенням Будапешту. Натомість міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто вважає, що Україна не може вказувати Угорщині, з ким укладати контракти. Угоду з російським "Газпромом" Сіярто вважає вигідною.

Петер Сіярто вважає, що Україна не може вказувати Угорщині, з ким укладати контракти. Угоду з російським "Газпромом" Сіярто вважає вигідною. У Кремлі заявили, що не використовують природний газ як зброю, аби тиснути на інші країни, зокрема Україну.

Зверніть увагу! Україна своєю чергою викликала посла, щоб донести власну позицію: транспортування газу в обхід нашої країни підриває національну безпеку нашої держави та енергетичну безпеку Європи.