Таку заяву зробив прессекретар президента Росії Дмитро Пєскова, коментуючи під час брифінгу контракт Угорщини та "Газпрому".

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Кремль знову каже, що газ для нього не зброя

Пєсков зазначив, що газовий контракт Росії та Угорщини не спрямований на те, аби "карати" Україну.

Росія ніколи не використовувала, не використовує і не планувала використовувати блакитне паливо, щоб будь-кого карати,

– наголосив прессекретар Путіна.

Мовляв, Росія використовує газ "винятково у своїх інтересах, в інтересах народу, для збільшення добробуту росіян і лише на комерційній основі".

На думку Пєскова, використання газу в такому режимі повністю відповідає інтересам споживачів в Європі та інтересам країн, які надають умови для транзиту, якщо цей транзит економічно вигідний і доцільний.

Угода Угорщини й Газпрому: коротко