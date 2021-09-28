Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрия Пескова, комментируя во время брифинга контракт Венгрии и "Газпрома".
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Кремль снова говорит, что газ для него не оружие
Песков отметил, что газовый контракт России и Венгрии не направлен на то, чтобы "наказывать" Украину.
Россия никогда не использовала, не использует и не планировала использовать голубое топливо, чтобы кого-то наказывать,
– отметил пресс-секретарь Путина.
Якобы Россия использует газ "исключительно в своих интересах, в интересах народа, для увеличения благосостояния россиян и только на коммерческой основе".
По мнению Пескова, использование газа в таком режиме полностью соответствует интересам потребителей в Европе и интересам стран, которые предоставляют условия для транзита, если этот транзит экономически выгоднен и целесообразен.
Соглашение Венгрии и Газпрома: коротко
- 27 сентября стало известно, что Венгрия подписала с российским "Газпромом" контракт на поставку газа в обход Украины на 15 лет.
- Киев воспринял такой шаг как "необоснованное решение в угоду Кремлю и в ущерб украинско-венгерским отношениям". Украина обратится в Европейскую комиссию касательно предоставления оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики.
- Глава иностранного ведомства Украины Дмитрий Кулеба назвал соглашение ударом по Украине. Он добавил, что Украина уже отложила заседание межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества с Венгрией.
- 28 сентября Венгрия вызвала посла Украины в МИД, Киев в ответ прибег к аналогичному шагу.