Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрия Пескова, комментируя во время брифинга контракт Венгрии и "Газпрома".

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Кремль снова говорит, что газ для него не оружие

Песков отметил, что газовый контракт России и Венгрии не направлен на то, чтобы "наказывать" Украину.

Россия никогда не использовала, не использует и не планировала использовать голубое топливо, чтобы кого-то наказывать,

– отметил пресс-секретарь Путина.

Якобы Россия использует газ "исключительно в своих интересах, в интересах народа, для увеличения благосостояния россиян и только на коммерческой основе".

По мнению Пескова, использование газа в таком режиме полностью соответствует интересам потребителей в Европе и интересам стран, которые предоставляют условия для транзита, если этот транзит экономически выгоднен и целесообразен.

Соглашение Венгрии и Газпрома: коротко