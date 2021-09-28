Глава Министерства иностранных дел Венгрии резко отреагировал на критику Украиной соглашения Венгрии и "Газпрома".
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Венгрия вызывает посла Украины
Позицию Украины Сиярто считает "серьезным нарушением суверенитета и интересов национальной безопасности Венгрии".
Этот шаг недружественный после множества субсидий (вентиляторы, медицинское оборудование, уход за солдатами, отдых детей, финансирование инвестиций), которые Украина получила от нас,
– написал министр.
Он добавил, что в связи с этим Венгрия вызывает посла Украины в МИД.
Реакция МИД Украины на вызов посла
Министерство иностранных дел Украины в ответ пригласил посла Венгрии в Киеве, чтобы донести ему "украинскую принципиальную позицию".
Транспортировка газа в обход Украины подрывает национальную безопасность нашего государства и энергетическую безопасность Европы, а новое соглашение Венгрии с "Газпромом" наносит серьезный удар украинского-венгерским отношениям,
– отметили в МИД.
В ведомстве добавили, что украинская сторона предпримет решительные меры для защиты национальных интересов.
Соглашение Венгрии и Газпрома и реакция Украины: коротко
- 27 сентября стало известно, что Венгрия подписала с российским "Газпромом" контракт на поставку газа в обход Украины. Срок договора – 15 лет.
- В Украине такой шаг восприняли как "необоснованное решение в угоду Кремлю и в ущерб украинскому-венгерским отношениям". Украинская сторона обратится в Европейскую комиссию о предоставлении оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики.
- В то же время Сийярто заявил, что "политическими заявлениями дома не обогреешь". И что Украине во внутренние дела Венгрии вмешиваться не стоит.
- А глава иностранного ведомства Украины Дмитрий Кулеба назвал соглашение ударом по Украине. Он добавил, что Киев уже отложил заседание межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества с Венгрией. И этот шаг в ответ не будет последним.
Отрывок сообщения Петера Сиярто:
Я глубоко огорчен решением правительства Украины о нападении на этот контракт в Еврокомиссии. Поэтому давайте быстро уточним несколько вещей:
1. Украинцы не имеют ничего общего с тем, с кем мы согласны.
2. Считаем грубым нарушением интересов нашего суверенитета и национальной безопасности, они хотят помешать безопасному газоснабжению нашей страны, обогреву домов венгров и эксплуатации промышленности.
3. Этот ход недружественный после всей поддержки (вентиляторы, медицинское оборудование, военная помощь, детские каникулы, финансирование инвестиций), которую Украина получила от нас.
Сегодня вызываем украинского посла в МИД.