Глава Министерства иностранных дел Венгрии резко отреагировал на критику Украиной соглашения Венгрии и "Газпрома".

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Венгрия вызывает посла Украины

Позицию Украины Сиярто считает "серьезным нарушением суверенитета и интересов национальной безопасности Венгрии".

Этот шаг недружественный после множества субсидий (вентиляторы, медицинское оборудование, уход за солдатами, отдых детей, финансирование инвестиций), которые Украина получила от нас,

– написал министр.

Он добавил, что в связи с этим Венгрия вызывает посла Украины в МИД.

Реакция МИД Украины на вызов посла

Министерство иностранных дел Украины в ответ пригласил посла Венгрии в Киеве, чтобы донести ему "украинскую принципиальную позицию".

Транспортировка газа в обход Украины подрывает национальную безопасность нашего государства и энергетическую безопасность Европы, а новое соглашение Венгрии с "Газпромом" наносит серьезный удар украинского-венгерским отношениям,

– отметили в МИД.

В ведомстве добавили, что украинская сторона предпримет решительные меры для защиты национальных интересов.

Соглашение Венгрии и Газпрома и реакция Украины: коротко

27 сентября стало известно, что Венгрия подписала с российским "Газпромом" контракт на поставку газа в обход Украины. Срок договора – 15 лет.

В Украине такой шаг восприняли как "необоснованное решение в угоду Кремлю и в ущерб украинскому-венгерским отношениям". Украинская сторона обратится в Европейскую комиссию о предоставлении оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики.

В то же время Сийярто заявил, что "политическими заявлениями дома не обогреешь". И что Украине во внутренние дела Венгрии вмешиваться не стоит.

А глава иностранного ведомства Украины Дмитрий Кулеба назвал соглашение ударом по Украине. Он добавил, что Киев уже отложил заседание межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества с Венгрией. И этот шаг в ответ не будет последним.

Отрывок сообщения Петера Сиярто:

Я глубоко огорчен решением правительства Украины о нападении на этот контракт в Еврокомиссии. Поэтому давайте быстро уточним несколько вещей:

1. Украинцы не имеют ничего общего с тем, с кем мы согласны.

2. Считаем грубым нарушением интересов нашего суверенитета и национальной безопасности, они хотят помешать безопасному газоснабжению нашей страны, обогреву домов венгров и эксплуатации промышленности.

3. Этот ход недружественный после всей поддержки (вентиляторы, медицинское оборудование, военная помощь, детские каникулы, финансирование инвестиций), которую Украина получила от нас.

Сегодня вызываем украинского посла в МИД.