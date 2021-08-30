Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он обсудил детали с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

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Что известно о новом соглашении

Согласно договору, Венгрия будет получать по 4,5 миллиарда кубометров газа в год. В частности:

1 миллиард кубометров через Австрию;

3,5 миллиарда кубометров через Сербию – газопровод "Турецкий поток" и его ответвления на суше.

Справка. "Турецкий поток" – это трубопровод, по которому газ идет через Черное море в Турцию и далее на юг Европы. Его запустили 8 января 2020 года.

Когда договор вступит в силу

Новый договор вступит в силу уже с 1 октября 2021 года. Его заключат на 15 лет с возможностью пересмотра объемов поставок через 10 лет.

По словам Сийярто, Венгрия будет закупать газ по гораздо более выгодной цене, чем по контракту, срок действия которого заканчивается.

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