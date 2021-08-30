Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он обсудил детали с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.
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Что известно о новом соглашении
Согласно договору, Венгрия будет получать по 4,5 миллиарда кубометров газа в год. В частности:
- 1 миллиард кубометров через Австрию;
- 3,5 миллиарда кубометров через Сербию – газопровод "Турецкий поток" и его ответвления на суше.
Когда договор вступит в силу
Новый договор вступит в силу уже с 1 октября 2021 года. Его заключат на 15 лет с возможностью пересмотра объемов поставок через 10 лет.
По словам Сийярто, Венгрия будет закупать газ по гораздо более выгодной цене, чем по контракту, срок действия которого заканчивается.
Газ в Венгрии: что известно
- Сербия и Венгрия в начале июля достроили газопровод, через который газ будет направляться в Европу.
- Известно, что трубопровод запустят уже с 1 октября 2021 года.
- Сийярто еще 24 августа заявил, что Венгрия готова заключить новый договор с Россией.
- Сейчас государство получает российский газ по договору, который подписали в 1995 году.