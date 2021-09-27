Позицию Венгрии озвучил министр иностранных дел Петер Сийярто на пресс-конференции после подписания контракта с Россией.

Важно Ожидаем значительное сокращение или остановку, – Макогон о транзите газа в Венгрию через Украину

Он обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела Венгрии. По словам Сийярто, для его страны "энергетическая безопасность – это вопрос безопасности, суверенитета и экономики, а не политический вопрос".

Потребление газа (в Европе – 24 канал) не снизится, и роль Газпрома также не уменьшится. Политическими заявлениями дома не обогреешь,

– подчеркнул глава венгерского МИД.

Интересно! Сейчас Венгрия покрывает свои энергетические потребности, используя российский газ. Страна получает топливо по трубопроводу через территорию Украины.

Что предусматривает контракт между Венгрией и Россией

27 сентября венгерская энергетическая компания MVM и "Газпром" подписали долгосрочный контракт о поставках российского газа до конца 2036 года (на 15 лет с возможностью изменения условий через 10 лет).

Согласно контракту, "Газпром" будет поставлять в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров газа в год:

3,5 миллиарда кубометров через Сербию (по газопроводу Турецкий поток);

1 миллиард кубометров через Австрию.

Реакция Украины

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что удивлены и разочарованы решением Венгрии подписать контракт с "Газпромом".

Считаем это исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремлю и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям,

– говорится в заявлении украинского МИД.

В то же время Соединенные Штаты призвали Россию увеличить объем транзита газа через Украину, ведь в Европе запасы очень ограничены. Кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц также убежден, что Украина должна оставаться транзитером газа.