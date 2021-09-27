Позицію Угорщини озвучив міністр закордонних справ Петер Сійярто на пресконференції після підписання контракту з Росією.

Важливо Очікуємо на значне скорочення або зупинку, – Макогон про транзит газу до Угорщини через Україну

Він звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи Угорщини. За словами Сійярта, для його країни "енергетична безпека – це питання безпеки, суверенітету та економіки, а не політичне питання".

Споживання газу (в Європі – 24 канал) не знизиться, і роль Газпрому також не зменшиться. Політичними заявами будинки не обігрієш,

– підкреслив очільник угорського МЗС.

Цікаво! Наразі Угорщина покриває свої енергетичні потреби, використовуючи російський газ. Країна отримує паливо по трубопроводу через територію України.

Що передбачає контракт між Угорщиною та Росією

27 вересня угорська енергетична компанія MVM і "Газпром" підписали довгостроковий контракт про постачання російського газу до кінця 2036 року (на 15 років з можливістю зміни умов через 10 років).

Згідно з контрактом, "Газпром" постачатиме в Угорщину 4,5 мільярда кубометрів газу на рік:

3,5 мільярда кубометрів через Сербію (по газопроводу Турецький потік);

1 мільярд кубометрів через Австрію.

Реакція України

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що здивовані та розчаровані рішенням Угорщини підписати контракт з "Газпромом".

Вважаємо це виключно політичним, економічно необґрунтованим рішенням, прийнятим на догоду Кремлю і на шкоду національним інтересам України та українсько-угорським відносинам,

– мовиться у заяві українського МЗС.

Водночас Сполучені Штати закликали Росію збільшити обсяг транзиту газу через Україну, адже у Європі запаси дуже обмежені. Кандидат у канцлери від Соціал-демократичної партії Німеччини Олаф Шольц також переконаний, що Україна має залишатися транзитером газу.