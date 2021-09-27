На пропозицію старшого радника Держдепу США з енергетики Амоса Хохштейна відреагував речник Путіна Дмитро Пєсков.

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Пєсков каже, що "Газпром" виконує зобов'язання

Попри це у Кремлі заявили, що готові нарощувати обсяг поставок. Мовляв, у "Газпромі" виконують свої зобов'язання.

Чи можна взяти газ більше у "Газпрому" і закачати до Європи? Можна. "Газпром" готовий. Більш того, він зараз вже всі додаткові заявки вибрав. Усі виконує повністю свої зобов'язання. Ні у кого немає ніяких абсолютно претензій, та й не може бути,

– запевнив Пєсков.

Речник Путіна назвав заяву Хохштейна "окриком"

Рупор Кремля переконує, що "Газпром" готовий і далі укладати контракти і в цьому зацікавлений. Пєсков стверджує, що споживачі з Європи – це головні партнери.

Тому ось такі окрики з США – це ніщо інше, як пропаганда. Але це пропаганда зі знаком мінус,

– додав речник Путіна.

Попри запевнення у співпраці з Європою, Пєсков одразу розкритикував російських "головних партнерів" – мовляв, самі винуваті у вичерпанні запасів і як результат – рекордних цінах на блакитне паливо.

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У Кремлі пропонують Європі більше купувати газу

Раніше прессекретар Путіна озвучив свій варіант збільшення транзиту через Україну. Щоб він був збільшений – Європа має купувати більше російського газу.