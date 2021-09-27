Про це заявив генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон. За його словами, попри контракт з Росією до 2024 року, компанія очікує на "значне подальше скорочення або повну зупинку транзиту до Угорщини через Україну".

До теми Угорщина підписала з Росією договір про транзит газу в обхід України: в МЗС обурені

Політика Кремля щодо України

За словами директора "Оператора ГТС України", з огляду на цю ситуацію, добудова "Північного потоку-2" створює критичні ризики. Мовиться про транзит газу через Україну та продовження контракту з Росією після 2024 року.

Яскравий приклад політики Кремля щодо України – щойно з'являється технічна можливість обійти Україну при транзиті газу, "Газпром" запускає газ через довші, але власні, транзитні газогони. Сергій Макогон Гендиректор ТОВ "Оператор ГТС України"

Директорка з питань взаємодії з державними органами та міжнародними організаціями "Оператора ГТС України" Ольга Бєлькова підкреслила, що компанія підтримала українське Міністерство закордонних справ, яке було обурене підписаною угодою. У такий спосіб Угорщина поставила себе під ризик повної залежності від одного маршруту поставки газу.

Шкода, бо в п'ятницю, 24 вересня, в документах обидві сторони узгодили необхідність збереження транзиту в обидві сторони, а 27 вересня планували нові підходи до спільних проєктів. Зараз ми змушені відкласти роботу комісії та візит. Ольга Бєлькова Директорка з питань взаємодії з державними органами та міжнародними організаціями "Оператора ГТС України"

Зверніть увагу! На 29 – 30 вересня в Будапешті було заплановане чергове засідання українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва. Українське МЗС вирішило перенести зустріч, а також збирається звернутися до Європейської комісії за оцінкою ситуації.

Запуск "Північного потоку-2": останні новини

У російському "Газпромі" 10 вересня 2021 року похвалилися завершенням будівництва скандального газопроводу "Північний потік-2". Іноземні журналісти припустили, що запустити його можуть із 1 жовтня.

Водночас радниця голови правління "Нафтогазу" Олена Зеркаль пояснила, що такі плани Москви є нездійсненними. У Європі діють свої правила, тож Nord Stream 2 AG ще має пройти сертифікацію.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко повідомив, що є одна обов'язкова умова для сертифікації трубопроводу. Мовиться про розблокування транзиту газу через Україну.

Текст публікації Сергія Макогона у фейсбуці:

"Яскравий приклад політики Кремля щодо України – щойно з'являється технічна можливість обійти Україну при транзиті газу, "Газпром" запускає газ через довші, але власні, транзитні газогони.

Незважаючи на контракт до 2024 року, ми очікуємо на значне подальше скорочення або повну зупинку транзиту до Угорщини через Україну.

Тому технічна добудова "Північного потоку-2" створює критичні ризики чинного транзиту через Україну та продовження контракту після 2024 року."

Текст публікації Ольги Бєлькової у фейсбуці:

"Українське МЗС висловлює своє розчарування щодо угоди, підписаної між Угорщиною та Росією в обхід України щодо постачання газу. Ми підтримуємо позицію наших дипломатів і вважаємо, що Угорщина дійсно ставить себе під ризик повної залежності від одного маршруту.

Шкода, бо в п'ятницю в документах обидві сторони узгодили необхідність збереження транзиту в обидві сторони, сьогодні ми планували нові підходи до спільних проєктів, а зараз змушені відкласти роботу комісії та візит."