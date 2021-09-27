Об этом заявил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон. По его словам, несмотря на контракт с Россией до 2024 года, компания ожидает "значительное дальнейшее сокращение или полную остановку транзита в Венгрию через Украину".

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Политика Кремля в отношении Украины

По словам директора "Оператора ГТС Украины", учитывая эту ситуацию, достройка "Северного потока-2" создает критические риски. Речь идет о транзите газа через Украину и продлении контракта с Россией после 2024 года.

Яркий пример политики Кремля в отношении Украины – как только появляется техническая возможность обойти Украину при транзите газа, "Газпром" запускает газ через более длинные, но собственные, транзитные газопроводы. Сергей Макогон Гендиректор ООО "Оператор ГТС Украины"

Директор по взаимодействию с государственными органами и международными организациями "Оператора ГТС Украины" Ольга Белькова подчеркнула, что компания поддержала украинское Министерство иностранных дел, которое было возмущено подписанным соглашением. Таким образом Венгрия поставила себя под риск полной зависимости от одного маршрута поставки газа.

Жаль, потому что в пятницу, 24 сентября, в документах обе стороны согласовали необходимость сохранения транзита в обе стороны, а 27 сентября планировали новые подходы к совместным проектам. Сейчас мы вынуждены отложить работу комиссии и визит. Ольга Белькова Директор по вопросам взаимодействия с государственными органами и международными организациями "Оператора ГТС Украины"

Обратите внимание! На 29 – 30 сентября в Будапеште было запланировано очередное заседание украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества. Украинский МИД решил перенести встречу, а также собирается обратиться в Европейскую комиссию за оценкой ситуации.

Запуск "Северного потока-2": последние новости

В российском "Газпроме" 10 сентября 2021 года похвастались завершением строительства скандального газопровода "Северный поток-2". Иностранные журналисты предположили, что запустить его могут с 1 октября.

В то же время советник председателя правления "Нафтогаза" Елена Зеркаль пояснила, что такие планы Москвы являются невыполнимыми. В Европе действуют свои правила, поэтому Nord Stream 2 AG еще должен пройти сертификацию.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что есть одно обязательное условие для сертификации трубопровода. Речь идет о разблокировании транзита газа через Украину.

Текст публикации Сергея Макогона в фейсбуке:

"Яркий пример политики Кремля в отношении Украины – как только появляется техническая возможность обойти Украину при транзите газа, "Газпром" запускает газ через более длинные, но собственные, транзитные газопроводы.

Несмотря на контракт до 2024 года, мы ожидаем значительное дальнейшее сокращение или полную остановку транзита в Венгрию через Украину.

Поэтому техническая достройка "Северного потока-2" создает критические риски действующего транзита через Украину и продления контракта после 2024 года."

Текст публикации Ольги Бельковой в фейсбуке:

"Украинский МИД выражает свое разочарование по поводу соглашения, подписанного между Венгрией и Россией в обход Украины по поставкам газа. Мы поддерживаем позицию наших дипломатов и считаем, что Венгрия действительно ставит себя под риск полной зависимости от одного маршрута.

Жаль, потому что в пятницу в документах обе стороны согласовали необходимость сохранения транзита в обе стороны, сегодня мы планировали новые подходы к совместным проектам, а сейчас вынуждены отложить работу комиссии и визит."