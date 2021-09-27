Об этом глава правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" сообщил в эфире одного из телеканалов.

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Большая дипломатическая победа Украины, что в совместном заявлении США и Германии есть прямая ссылка – "Северный поток-2" должен соответствовать духу и слову Третьего энергопакета ЕС, иначе он не может быть сертифицирован, не может реально заработать,

– сказал Юрий Витренко.

Следовательно, прямыми требованиями Третьего энергопакета являются:

отделение оператора газопровода от "Газпрома" и Путина;

обеспечение свободного доступа покупателей к приобретению газа и последующему бронированию транзитных мощностей (а это возможно только при установке точки продажи газа на выходе из российской газотранспортной системы – в Усть-Луге).

Для Украины очень важно то, что это все должно сочетаться с принципом солидарности, заложенным в договор об учреждении Евросоюза.

Недавно было решение Европейского суда, который указал, что немецкий регулятор при сертификации газопроводов должен применять этот принцип.

Когда немецкий регулятор будет сертифицировать "Северный поток-2" – должен также убедиться, что этот газопровод не окажется в привилегированном положении по сравнению с другими,

– продолжил глава НАК.

Обязательное условие сертификации

Он также отметил, что нельзя обеспечить доступ третьих сторон только к "Северному потоку-2", потому что тогда он станет "привилегированным", по сравнению с другими газопроводами, идущими из России в Европу – например, через Украину.

Немецкий регулятор не должен сертифицировать "Северный поток-2" до разблокирования Россией украинского газопровода для третьих сторон. Чтобы европейские компании смогли получать газ на границе Украина – Россия и затем самостоятельно бронировать транзит через Украину,

– пояснил Юрий Витренко.

По его словам, Украина в переговорах по "Северному потоку-2" не просит политических гарантий, но требует твердого выполнения законодательства.

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