Соответствующее распоряжение № 545/2021-рп глава украинского государства подписал 16 сентября.
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Рабочая группа должна подготовить предложения о мерах по предотвращению и минимизации негативных последствий для государства от сооружения газопроводов и разработать предложения по уменьшению отдельных угроз в сфере безопасности и энергетической сферах,
– отмечается в документе.
Зеленский утвердил состав комиссии
Владимир Зеленеський также утвердил персональный состав рабочей группы, которую возглавил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
В ее состав, в частности, вошли:
- председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов;
- председатель правления акционерного общества НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко;
- министр энергетики Герман Галущенко;
- секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
"Северный поток-2": коротко
- Президент Владимир Зеленский выразил опасения, что запуск "Северного потока-2" может вызвать повышение цен на газ для Украины.
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