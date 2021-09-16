Соответствующее распоряжение № 545/2021-рп глава украинского государства подписал 16 сентября.

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Рабочая группа должна подготовить предложения о мерах по предотвращению и минимизации негативных последствий для государства от сооружения газопроводов и разработать предложения по уменьшению отдельных угроз в сфере безопасности и энергетической сферах,

– отмечается в документе.

Зеленский утвердил состав комиссии

Владимир Зеленеський также утвердил персональный состав рабочей группы, которую возглавил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

В ее состав, в частности, вошли:

председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов;

председатель правления акционерного общества НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко;

министр энергетики Герман Галущенко;

секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Обратите внимание! Согласно документу, руководитель рабочей группы в случае необходимости может вносить изменения в ее состав и привлекать к работе представителей органов исполнительной власти, научных учреждений, общественных объединений, а также независимых экспертов.

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