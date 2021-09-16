Відповідне розпорядження № 545/2021-рп глава української держави підписав 16 вересня.

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Робоча група має підготувати пропозиції щодо заходів із запобігання та мінімізації негативних наслідків для держави від спорудження газогонів і напрацювати пропозиції щодо зменшення окремих загроз у безпековій та енергетичній сферах,

– зазначається у документі.

Зеленський затвердив склад комісії

Володимир Зеленеський також затвердив персональний склад робочої групи, яку очолив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

До її складу, зокрема, увійшли:

голова Служби безпеки України Іван Баканов;

голова правління акціонерного товариства НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко;

міністр енергетики Герман Галущенко;

секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов.

Зверніть увагу! Згідно з документом, керівник робочої групи у разі потреби може вносити зміни до її складу та залучати до роботи представників органів виконавчої влади, наукових установ, громадських об'єднань, а також незалежних експертів.

"Північний потік-2": коротко