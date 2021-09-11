Глава Офісу Президента зазначив, що Україна розглядає питання російського трубопроводу як питання загальної безпеки держави. Про це він повідомив під час форуму "Ялтинська європейська стратегія".

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Андрій Єрмак наголосив, що вже декілька разів говорив на цю тему з європейськими колегами по нормандського формату.

Ми вважаємо абсолютно логічним додати до таких важливих питань як припинення вогню, загальне врегулювання конфлікту, розгляд і цих питань. Тому що продовження транзиту газу є серйозним запобіжником масштабній агресії Росії проти України,

– продовжив очільник ОП.

Він закликав міжнародну спільноту підтримати Україну в прагненні долучити питання "Північного потоку-2" до розгляду в нормандському форматі.

Зверніть увагу! У Державному департаменті заявили, що США продовжуватимуть працювати над стримуванням політичного впливу "Північного потоку-2".

"Північний потік-2": останні новини

Російський "Газпром" 10 вересня повідомив про завершення будівництва скандального газогону "Північний потік-2".

Видання Blomberg пише, що російський "Газпром" може вже з 1 жовтня розпочати транзит газу до Німеччини через трубопровід.

Вищий регіональний суд у Дюссельдорфі 25 серпня схвалив рішення про те, що "Північний потік-2" має стати незалежним від "Газпрому".

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