В российском "Газпроме" заявили о завершении строительства скандального газопровода "Северный поток-2." В Кремле тут же подхватили эту новость и заявили, что всем пора смириться с тем, что проект уже завершен.

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В Киеве уже заявили, что мириться с этим точно не станут и продолжат бороться с газопроводом Кремля даже после начала поставок газа. Ведь запуск "Северного потока-2" – это угроза национальной безопасности Украины, тем более в свете стягивания войск в Беларуси к украинским границам.

К Украине присоединилась и Польша. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий накануне встретился с Ангелой Меркель, чтобы получить гарантии, что даже после запуска российской трубы, газ продолжит транспортироваться и через украинскую ГТС.



Встреча Ангелы Меркель и Матеуша Моравецкого / Фото Getty Images

Меркель, в свою очередь, в очередной раз подчеркнула, что Германия взяла на себя обязательства, что Кремль не будет использовать газопровод в качестве геополитического оружия. Но как это может обеспечить канцлер – не совсем понятно.

"Северный поток-2" – еще не проигранная битва

Еще рано говорить о том, что "Северный поток-2" – это законченная история и проигранная битва. Ведь для запуска трубы нужно:

внести последние штрихи в строительство;

проверить газовую магистраль на безопасность;

получить лицензию на работу от регулятора энергетики Германии.

И вот здесь начинается самое интересное. В Кремле надеются, что по первой нити "Северного потока-2" газ может пойти уже в сентябре, ведь пуско-наладочные работы на ней начались еще в июне. А вот на проверку второй нити может уйти до 3 месяцев.

Хотя и в эти сроки эксперты по энергетике слабо верят. Ведь для этого нужно вовлечение специализированных компаний, которые ранее согласились провести эти работы. Но здесь в историю вмешались США, которые еще в феврале предупредили такие компании о санкциях.

По итогу, сразу две компании – Baker Hughes и Bilfinger – разорвали связи с российским проектом, опасаясь американских санкций. Кто же теперь будет проверять трубы на безопасность – до сих пор неизвестно.

Перед заправкой газом "Северный поток-2" должен получить сертификат безопасности от независимого, международно признанного органа по сертификации. Таким был норвежский DNV GL, но и он вышел из проекта, опасаясь американских санкций.

В Кремле никак не комментируют, кто же будет сертифицировать их трубу, а в Госдепе США накануне заявили, что отслеживают все компании, которые способны провести сертификацию. Читайте також Неприємні сюрпризи для Росії: "Газпром" працює над схемами щодо "Північного потоку-2"

И последний шаг – нормативное одобрение Евросоюза. То есть энергетический регулятор Германии должен подтвердить, что модели эксплуатации соответствуют всем газовым нормам ЕС. И вот здесь наконец стало понятно, зачем "Газпром" искусственно создал дефицит газа в Европе, взвинтив цены до невиданных 800 долларов за тысячу кубометров.

Дело в том, что процесс сертификации может занять до 10 месяцев. И в этот период Европейская комиссия и отдельные страны, в том числе Польша и Украина, могут подавать свои претензии относительно российской трубы.

Польша уже подала свой иск против "Северного потока-2". Украина же сослалась на положения Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, который гласит, что Еврокомиссия обязана консультироваться с Киевом в вопросах реализации любых энергетических проектов.

Немецкий регулятор может дать добро на запуск трубы

Теоретически, немецкий регулятор может выдать предварительное одобрение на запуск "Северного потока-2" намного раньше, еще до зимы, и не прислушиваясь к Еврокомиссии, если посчитает, что дефицит газа и высокие на него цены угрожают энергетической безопасности Германии.

То есть немецкий регулятор может дать добро на запуск трубы, даже если она не выполняет все директивы ЕС. Мол, со временем исправится. Но здесь есть и другая сторона медали.

Во-первых, суд Евросоюза накануне постановил, что законодательство Германии неправильно трактует правила ЕС, тем самым оказывая давление на своего регулятора. Поэтому Германия стоит перед выбором:

или наплевать на законодательство ЕС;

или не запустить российскую трубу.

Во-вторых, если ссылаться на Соглашение об Ассоциации между Украиной и ЕС, то Киев может требовать от Германии привязать сертификацию "Северного потока-2" к обязательствам Берлина по транзиту газа через Украину. Такой шаг будет соответствовать и законодательству ЕС, и ранним обещаниям фрау Меркель.

Поэтому можно констатировать – бой всё еще не проигран. И Украина может выбить для себя как можно больше преференций.

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