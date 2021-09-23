"Газпром" не играет по европейским правилам, – Витренко

По словам председателя правления "Нафтогаза", Россия сократила транзит газа через Украину в полтора раза. Из-за этого происходит углубление дефицита.

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Как следствие – цены на газ в Европе бьют рекорды. В такой ситуации Кремль говорит: хотите больше газа, дайте нам запустить "Северный поток-2",

– пояснил чиновник.

"Газпром" может существенно нарастить поставки газа в Евросоюз через Украину. Однако Кремль говорит, что для этого европейские компании должны больше покупать газа. Мол, проблема в том, что это ЕС отказывается покупать газ. Витренко же говорит, что это неправда, которую легко проверить.

По словам главы "Нафтогаза", европейские контрагенты "Газпрома" могут сами забронировать транзит через Украину.

"На нашей стороне проблем точно нет, у нас все открыто и доступно. Тот факт, что "Газпром" это не делает, как раз указывает, что он злоупотребляет своим доминирующим положением на европейском рынке, искусственно ограничивая предложение и фактически блокирует доступ третьих сторон к транзитным газопроводам", – подчеркнул Витренко.

Он добавил, что "Газпром" не играет по европейским правилам и продолжает использовать газ как геополитическое оружие против Европы и против Украины.

Россия может прекратить транзит через Украину после запуска "Северного потока-2"

Чиновник призвал не верить в российский миф о том, что после запуска "Северного потока-2" будет поступление на европейский рынок дополнительного газа.

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"Газпром" после запуска "Северного потока-2" может объемы, которые сейчас идут через Украину, перевести на этот новый газопровод. И поэтому газа больше не станет, просто изменится маршрут,

– сказал Витренко.

Так, по текущему контракту "Газпром" должен платить за 40 миллиардов кубометров транзита через Украину. Владимир Путин говорит, что Россия будет выполнять требования контракта. "Но эти требования – "качай или плати". То есть можно платить и не качать". – подчеркнул глава "Нафтогаза". Поэтому физических объемов транзита с запуском "Северного потока-2" может и не быть.

Справка. Строительство "Северного потока-2" уже завершили. Сейчас происходит его сертификация. В Еврокомиссии говорят, что это продлится 2 месяца или даже дольше. Ранее депутаты Европарламента обвинили "Газпром" в давлении на Европу. Все потому, что российская компания нарушила принципы конкуренции ЕС.