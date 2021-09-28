Позицию ЕС по этому поводу озвучил представитель Еврокомиссии Тим Макфи во время брифинга.

Важно Ожидаем значительное сокращение или остановку, – Макогон о транзите газа в Венгрию через Украину

По словам Макфи, Еврокомиссия заинтересовалась соглашением Венгрии и России. Ранее в МИД Украины заявили, что обратятся в Европейскую комиссию, чтобы та оценила соответствие контракта европейскому праву.

Я уже попросил коллег проверить последствия контракта,

– сказал он.

Пока точно неизвестно, когда высший орган исполнительной власти Европейского союза обнародует выводы по этому вопросу.

Почему это важно

Из-за этого соглашения Украина может терять ежегодно миллионы долларов. Ведь именно столько получает наша страна за транзит российского газа в Венгрию.

Что известно о соглашении между Венгрией и Россией? Соглашение между "Газпромом" и венгерским энергохолдингом будет действовать 15 лет. Оно предусматривает ежегодные поставки 4,5 миллиарда кубометров газа: 3,5 миллиарда через Сербию, а остальные – через Австрию. Объемы поставок голубого топлива могут пересмотреть через 10 лет. Новый договор вступит в силу уже с 1 октября 2021 года.

Реакция Украины

Украина раскритиковала Венгрию за новое соглашение с Россией. В Министерстве иностранных дел Украины выразили удивление и разочарование этим решением Будапешта.

раскритиковала Венгрию за новое соглашение с Россией. В Министерстве иностранных дел Украины выразили удивление и разочарование этим решением Будапешта. Зато министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто считает, что Украина не может указывать Венгрии, с кем заключать контракты. Сделку с российским "Газпромом" Сиярто считает выгодной.

Петер Сиярто считает, что Украина не может указывать Венгрии, с кем заключать контракты. Сделку с российским "Газпромом" Сиярто считает выгодной. В Кремле заявили, что не используют природный газ как оружие, чтобы давить на другие страны, в частности Украину.

Обратите внимание! Украина в свою очередь вызвала посла, чтобы донести собственную позицию: транспортировка газа в обход нашей страны подрывает национальную безопасность нашего государства и энергетическую безопасность Европы.