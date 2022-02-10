Соответствующее заявление о политике венгерских властей в отношении России и ее агрессии сделал министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

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Венгрия против размещения дополнительных войск НАТО

Будапешт отказался размещать на своей территории дополнительные силы Альянса на фоне угрозы дальнейшей эскалации России в отношении Украины. По словам Сийярто, Венгрия не видит в этом смысла.

Мы на это не соглашались и не согласимся. У нас уже есть войска НАТО на территории страны – венгерская армия и вооруженные силы Венгрии, которые находятся в надлежащей форме, чтобы гарантировать безопасность,

– заявил министр.

Он добавил, что "дополнительные войска на территории Венгрии не нужны".

Страна не поддерживает санкции против России

В то же время Будапешт критически относится к идее введения новых санкций против Москвы. Сийярто считает, что этот вопрос требует серьезной проработки внутри Евросоюза.

Санкции могут или должны применяться только в том случае, если что-то случится. Это первое. Во-вторых, когда речь идет о санкциях, очевидно, что эти санкции не работают,

– отметил он.

Глава венгерского МИД добавил, что следует продолжать диалог. Он подчеркнул, что "России и Западу не нужно терять надежду на мирное урегулирование".

Напомним, Москва не предпринимает никаких шагов для мирного урегулирования ситуации. Любые ее якобы попытки решить ситуацию означают по большому счету либо шантаж, либо нереальные требования как к Украине, так и к Западу.

Сийярто и его попытка шантажа: что известно

В январе 2022 года Сийярто заявил, что если в Украине "не изменится отношение к правам нацменьшинств", Венгрия может ограничить ее поддержку. Даже в случае нового вторжения России. Министр тогда говорил, что якобы "закарпатские венгры получили только лишение прав, провокации и во многих случаях физическое запугивание".

У Дмитрия Кулебы в ответ отметили, что нет оснований для таких обвинений. Слова Сийярто там назвали "надуманными и политизированными суждениями". Кроме того, Киев призвал Будапешт разблокировать путь Украины в НАТО.

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