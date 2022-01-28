Соответствующую информацию в комментарии 24 каналу предоставил представитель МИД Олег Николенко. Это произошло 28 января.

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Сийярто озвучил надуманные суждения

Пресс-секретарь МИД заявил, что ведомство категорически исключает утверждение министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о существовании в Украине политики нарушения прав национальных меньшинств.

Это надуманные и политизированные суждения. Напротив, в нашем государстве воплощается открытая политика создания более широких возможностей для самореализации национальных сообществ. Никаких угроз для их национальной самобытности не существует,

– объяснил Николенко.

Пресс-секретарь также отметил, что:

на протяжении последних лет украинские власти демонстрируют максимальную открытость к диалогу в вопросе национальных сообществ, в частности венгерского, через откровенный и конструктивный диалог с Венгрией на разных уровнях;

в частности, по инициативе Украины в феврале 2021 года создали совместную рабочую группу по вопросам образования, в рамках которой происходит эффективное и результативное сотрудничество.

В украинском МИД в очередной раз напомнили, что нет никаких обоснованных оснований обвинять Украину в нарушении прав национальных меньшинств, а тем более блокировать сотрудничество нашего государства с НАТО, особенно на фоне агрессивных действий России.

"Без безопасности в Украине не будет безопасности ни в Венгрии, ни в Европе в целом. Только вместе мы можем укрепить безопасность в регионе Центральной Европы", – подытожил Николенко.

Что известно о заявлениях венгерского министра

26 января глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью венгерскому изданию Magyar Nemzet, что якобы, если "украинцы не отступят от своей политики против меньшинств, это серьезно ограничит возможности правительства Венгрии оказать любую поддержку Украине".

Более того, министр объяснил, что говорится о поддержке на фоне вероятного нового нападения России на Украину.

Также Петер Сийярто заявил, что якобы "закарпатские венгры получили только лишение прав, провокации и во многих случаях физическое устрашение".

Однако, стоит упомянуть, что венгерский министр в интервью российским пропагандистам уже упоминал, что якобы "права этнических венгров на образование на родном языке, на его использование в администрации, в культуре и религии нарушаются".

Кроме того, ранее политик просил предоставить право венгерским меньшинствам использовать свой язык во всех сферах, и в государственном управлении. Это заявление Сийярто сделал во время брифинга с главой МИД России Сергеем Лавровым.

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