Очільник українського Міністерства оборони зазначив, якщо не буде спільної реакції міжнародної спільноти, то подібну тактику Кремль і не тільки Кремль може застосувати в усьому світі.

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Наші партнери показали сильну відповідь постачанням зброї. Наразі очікуємо не менш сильну відповідь: коли кораблі Росії не зможуть спокійно заходити у цивілізовані порти, вони зрозуміють ціну своєї нахабності,

– сказав Олексій Резніков.

Повзуча окупація морів

Міністр оборони наголосив, що країна-агресор нині веде активну мілітаризацію півострова Крим, а також продовжує використання тимчасово окупованої території як полігону.

"Наразі ми спостерігаємо і навчання, і накопичення зброї у зв'язку з цим, відведення та введення підрозділів збройних сил Росії. Перекриття акваторій Азовського та Чорного морів "для навчань" – це тактика повзучої окупації моря, яку вони використовують давно", – додав посадовець.

Зверніть увагу! Військово-морські сили ЗСУ готові до розвитку будь-яких сценаріїв та провокацій, а також захисту країни з морського напрямку.

Військово-морські "навчання" Росії: що відомо

Росія хоче закрити райони Чорного та Азовського морів з 13 по 19 лютого.

В акваторії мають пройти ракетні та артилерійські "навчання". За попередньою інформацією, жодних коридорів для торговельних суден не передбачено.

Військово-морські навчання Росії в Чорному та Азовському морях: відео



Текст публікації Олексія Резнікова:

"Росія продовжує активну мілітаризацію півострова Крим, продовжує використання тимчасово окупованої території як полігону. Наразі ми спостерігаємо і навчання, і накопичення зброї у зв'язку з цим, відведення та введення підрозділів Збройних сил Росії. Перекриття акваторій Азовського та Чорного морів "для навчань" – це тактика повзучої окупації моря, яку вони використовують давно. Якщо не буде спільної реакції світу на ці спроби тиску, то подібну тактику Кремль і не тільки Кремль, може застосувати у всьому світі. Наші партнери показали сильну відповідь постачанням зброї. Наразі очікуємо не менш сильну відповідь: коли кораблі РФ не зможуть спокійно заходити в цивілізовані порти, вони зрозуміють ціну своєї нахабності!"