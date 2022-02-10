Про це повідомив Андрій Клименко на своїй сторінці у соцмережах. Водночас він оприлюднив документ, надісланий агресором українському Центру навігаційно-гідрографічної інформації.

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Морські новини про перекриття Азовського моря. Без коментарів. Все підкреслено. Працюємо,

– зазначив журналіст.



Росія скасувала блокаду Азовського моря / Фото Андрія Клименка

Що відомо про зустріч "Норманді"

У Берліні 10 лютого близько 15 години розпочалася зустріч політичний радників лідерік країн-членів "норманської четвірки". У складі української делегації – глава Офісу Президента Андрій Єрмак і перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Очільник ОП розповів, що однією з цілей на переговорах буде розблокування роботи ТКГ з метою подальшого просування в мирному врегулюванні та завершенні війни на Донбасі.

Зверніть увагу! В Парижі 26 січня пройшла зустріч радників. Це були перші перемовини у норманському форматі від грудня 2019 року. Вони тривали 8 годин.

Блокада морів з боку Росії: коротко

Росія хоче закрити райони Чорного та Азовського морів з 13 по 19 лютого.

В акваторії мають пройти так звані ракетні та артилерійські "навчання". За попередньою інформацією, жодних коридорів для торговельних суден не передбачено.

Олексій Резінков заявив, що Україна очікує відповіді від європейських партнерів. Водночас у ВМС зпевнили, що готові до будь-яких провокацій з боку країни-агресора.

Своєю чергою Олексій Данілов розповів, що на виїзному засіданні Ради національної безпеки й оборони 11 лютого обговорять цю ситуацію й те, які ризики вона несе.

У МЗС України поінформували про рішучий протест через блокаду морів.

Військово-морські навчання Росії в Чорному та Азовському морях: відео

Текст публікації Андрія Клименка:

Морські новини про перекриття Азовського моря. Без коментарів. Все підкреслено. Працюємо.