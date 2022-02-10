Цією блокадою Росія перешкоджає морським перевезенням, які потрібні для української економіки. Такий висновок зробили у посольстві США в Україні.

До теми Росія скасувала блокаду Азовського моря просто посеред зустрічі "Норманді"

Російська економічна війна проти України триває,

– наголосили у повідомленні.

Росія хоче влаштувати морську блокаду

Росія хоче закрити райони Чорного та Азовського морів з 13 по 19 лютого. Москва збирається зробити це під приводом так званих ракетних та артилерійських "навчань". Шляхи до українських портів будуть заблоковані повністю. При цьому жодних коридорів для торговельних суден не передбачили.

Російська морська блокада буде головним питанням засідання РНБО, яке пройде 11 лютого у Харкові. Олексій Данілов розповів, що це питання визначили як невідкладне.

Міністр оборони Олексій Резінков заявив, що Україна очікує відповіді від європейських партнерів. МЗС України поінформували про рішучий протест.

Зверніть увагу! Росія скасувала блокаду Азовського моря просто посеред зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки", яка відбувається 10 лютого у Берліні.

Росія закриває райони Чорного та Азовського морів на час своїх навчань:

Текст поста посольства:

Російська економічна війна проти України триває. Під приводом військових навчань Росія обмежує морський суверенітет України, обмежує свободу судноплавства в Чорному та Азовському морях та перешкоджає морським перевезенням, необхідним для економіки України.