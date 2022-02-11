Об этом в комментарии 24 каналу рассказала пресс-секретарь морской охраны ГНСУ Наталья Гуменюк. Она рассказала, что пограничники получили подтверждение этому.

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Отменили перекрытие части Азовского моря

Сейчас мы получили информацию от Госгидрографии об отмене сообщения о закрытии районов в южной части Азовского моря,

– сказала Гуменюк.

Пресс-секретарь морской охраны отметила, что блокады нет. В целом сообщений об объявлении или отмене блокады не существует, говорить о ней можно только через информацию о перекрытии конкретных районов акватории. Сейчас одно из таких уже отменено.

Ранее Россия сообщила о проведении учений

Отметим, что ранее Россия сообщила, что закрывает для плавания районы Черного и Азовского морей с 13 по 19 февраля – якобы из-за проведения учений. Во время этих тренировок в обширных районах Азовского и Черного морей планировали проводить артиллерийские стрельбы.

Как отреагировали в МИД на такие шаги России

Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест России. В МИД подчеркнули, что это беспрецедентная по охвату площадь проведения маневров. Практически бы это сделало невозможным судоходство в обоих морях.

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