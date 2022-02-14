Лукашенко заявив, що навчання Білорусь проводить, аби визначити, "де тримати невелику кількість військ".
До теми Російсько-білоруські навчання та загроза вторгнення: чи може Лукашенко напасти на Україну
Лукашенко просив Путіна
Білоруський політик розповів, що зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним і запропонував провести спільні навчання. Лукашенко згадав про загальне ППО, C-400, "Іскандери" та іншу техніку, яку Мінську постачає Москва.
Він погодився, каже: "Добре, ми підключимося". Підключилися. Так чого кричать, що ми тут проти України щось створюємо. Тобто зовсім інше тло,
– переконує Лукашенко.
І також цинічно додав, що, попри масштабні навчання, хоче зберегти з українцями хороші стосунки.
Що відомо про білорусько-російські навчання
- Білорусь разом з Росією проводять спільні військові навчання "Союзна рішучість". Вони триватимуть до 20 лютого.
- Росія стверджує, що під час навчань відпрацьовують завдання щодо припинення та відбиття зовнішньої агресії під час ведення оборонної операції, а також протидії тероризму та захисту інтересів Союзної держави.
- Маневри відпрацьовують на території Білорусі. Залучили низку полігонів: Доманівський, Гозький, Обуз-Ліснівський, Брестський та Осиповичський, а також аеродроми Барановичі, Лунинець, Ліда та Мачулищі.
Важливо – Стягнення військ Росії у Криму, Білорусі та під Курськ триває | На цю хвилину: