Про це самопроголошений глава держави розповів у розмові з Павлом Муравейком – новим заступником секретаря Радбезу Білорусі. Лукашенко припускає, що, можливо, з військовими термінами переборщили – проте народ начебто має бути проінформований.

Нещодавно Лукашенко про війну Росії та України: Триватиме максимум 3 – 4 дні – там нікому воювати

Лукашенко впевнений, що "народу треба розповідати правду"

Тому я навіть, аналізуючи свої кроки та вчинки, часто думаю: може, ми зайве людям про це говоримо? А як не говорити, якщо навколо така ситуація складається? Аж надто ми звикли до комфорту. А із зони комфорту вилізти і почати воювати...

– роздумував Лукашенко.

Самопроголошений президент ще порозмірковував разом з Муравейком про війну. Бо, мовляв, той прекрасно знає – не гірше за самого Лукашенка – що таке "постріляти та посидіти в окопах".

Війну можуть спровокувати "божевільні", – Лукашенко

У можливому загостренні ситуації Лукашенко, традиційно, звинуватив Україну. Висловився про це самопроголошений глава держави у звичайній для себе зневажливій манері та без жодної дипломатичності.

Тому я не думаю (що буде "гаряча" війна – 24 канал). Якщо божевільні якісь там "нацики" в Україні не влаштують провокацію, воювати не будемо, ми не підійшли до цієї війни,

– сказав Олександр Лукашенко.

Ба більше, одіозний політик впевнений, що Україна зараз "промацує" Білорусь, начебто запускаючи над територією літаки та безпілотники.

Нагадаємо як було Збитий у Білорусі "український" безпілотник виявився російським

Останні скандальні заяви Лукашенка щодо України:

Раніше Лукашенко пообіцяв "відрізати" Україну від електроенергії у разі війни з Росією. На це відповів президент Зеленський, назвавши Лукашенка "однією людиною з Білорусі".

До цього скандальний політик назвав главу України "безголовим та аморфним".

Лукашенко в інтерв'ю російським пропагандистам запевнив, що Україна буде у складі так званої Союзної держави з Білоруссю та Росією років за 15.

Як Лукашенко обіцяв повернути Україну в "лоно слов'янства" у відео: