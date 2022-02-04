Білоруська пропаганда переконує, що збила "український безпілотник", однак "Орлан", який показали в сюжеті – російського виробництва. Це помітив ще посол України у Мінську Ігор Кизим, якого тамтешнє МЗС викликало 24 січня.

Зверніть увагу Пропагандисти прорахувалися: "український безпілотник" насправді прилетів з Білорусі до України

"Орлан" є у Росії та в Білорусі

Ігор Кизим заявив, що у своєму сюжеті білоруські пропагандисти продемонстрували російський безпілотник, який на озброєнні є лише у Росії та Білорусі. Також він наголосив, що було б дивним, якби після початку російської агресії Україна купувала в Кремля безпілотники.

Наскільки відомо, йдеться про безпілотники "Орлан", які є лише на озброєнні Росії та Білорусі,

– заявив Кизим.



Ось так виглядає український безпілотник Spectator M1 / Укроборонпром



А ось так виглядають російські "Орлан-10" / Фото з Вікіпедії

Фейк про "український безпілотник": головне

24 січня в ефірі каналу "Білорусь-1" опублікували сюжет про нібито "український безпілотник", який прилетів для розвідки над полігоном у Бресті. Режим Лукашенка звинуватив Україну в нібито ескалації конфлікту.

В українському МЗС цей сюжет назвали черговою провокацією.

Однак у сюжеті помітили цікаву деталь – на маршруті безпілотника видно, що спершу він прилетів з Білорусі до України.

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