Олег Ніколенко заявив, що Україна не використовувала БПЛА. Речник МЗС України закликав офіційний Мінськ не підігравати дестабілізаційним діям Росії.
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Чергова провокація влади в Білорусі. На заміну міфічним "тоннам зброї" прийшли "безпілотники". Україна не використовувала БПЛА,
– наголосив Ніколенко.
Речник МЗС України нагадав, що спокій на кордоні Білорусі та України в інтересах всього регіону.
Фейк Білорусі
- У МЗС Білорусі заявили, що ще 24 січня 2022 року український безпілотник начебто незаконно перетнув білоруський кордон. Метою його запуску було нібито провести нелегальну розвідку над військовим полігоном "Брестський".
- Білоруська сторона цинічно заявила, що Україна "навмисно провокує ескалацію обстановки".
У Європарламенті заявили про окупацію Білорусі
- Франак Вячорка – радник лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської – заявив, що 75 членів Європарламенту з різних фракцій та країн 1 лютого опублікували відкритий лист.
- У ньому мовиться: якщо російські війська й далі залишатимуть у Білорусі, то це можуть розглядати як окупацію.
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Допис Ніколенка:
Чергова провокація влади в Білорусі. На заміну міфічним "тонам зброї" прийшли "безпілотники". Україна не використовувала БПЛА. Закликаємо Мінськ не підігрувати дестабілізаційним діям Росії. Спокій на кордоні Білорусі та України в інтересах всього регіону.