Білоруські пропагандисти опублікували маршрут безпілотника, який буцімто прилетів з України. Однак на ньому видно, що він спершу він прилетів до України з Білорусі.

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Звідки летів безпілотник

У сюжеті білоруських пропагандистів видно маршрут безпілотника. Він позначений фіолетовою лінією. Згідно з цим, безпілотник спершу прилетів з території Білорусі до України, розвернувся і полетів назад.

Скриншот з сюжету пропагандистів
Місце на українській території, де розвернувся безпілотник / Скриншот

Тобто білоруський безпілотник порушив повітряний простір України, а не навпаки, як продемонстрували пропагандисти.

Білоруська пропаганда поширила фейк

  • 24 січня на білоруському телебачені продемонстрували сюжет про нібито український безпілотник, який перетнув повітряний простір Білорусі. Метою назвали нібито проведення нелегальної розвідки над полігоном під Брестом.
  • Режим самопроголошеного президента Лукашенка цинічно звинуватив українську сторону в "ескалації".
  • Водночас в МЗС України такі заяви назвали черговою провокацією.

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