Белорусские пропагандисты опубликовали маршрут беспилотника, который якобы прилетел из Украины. Однако на нем видно, что он сначала прилетел в Украину из Беларуси.

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Откуда летел беспилотник

В сюжете белорусских пропагандистов виден маршрут беспилотника. Он обозначен фиолетовой линией. Согласно этому, беспилотник сначала прилетел с территории Беларуси в Украину, развернулся и улетел назад.

Место на украинской территории, где развернулся беспилотник / Скриншот

То есть, белорусский беспилотник нарушил воздушное пространство Украины, а не наоборот, как продемонстрировали пропагандисты.

Белорусская пропаганда распространила фейк

24 января на белорусском телевидении продемонстрировали сюжет о якобы украинском беспилотнике, пересекшем воздушное пространство Беларуси. Целью назвали якобы проведение нелегальной разведки над полигоном под Брестом.

Режим самопровозглашенного президента Лукашенко цинично обвинил украинскую сторону в "эскалации".

В то же время, в МИД Украины такие заявления назвали очередной провокацией.

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