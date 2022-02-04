О видео-подделке, в котором якобы изготавливают "бомбу из ядерных материалов", рассказали в самом "Нацкорпусе". Взрывчатку, заверили российские пропагандисты, украинцы должны были применить против военных России в случае вторжения.
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Видеоматериал – плохо изготовленная подделка
Официально сообщаем, что этот видеоматериал является плохо изготовленной подделкой, а вся эта история является произведением больной фантазии россиян с целью дискредитации как нашей партии, так и Украины,
– сказали в "Нацкорпусе".
В политсиле отметили, что свидетельствует о подделке: в видео нет звука, есть значительные ошибки в титрах, что свидетельствует о низком уровне владения украинским языком.
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Удар по российской пропаганде и ресурсам боевиков:
- На территории Германии из-за отсутствия лицензии остановили вещание Russia Today.
- Также против RT проводятся расследования во Франции.
- You Tube заблокировал ресурсы так называемых "республик" оккупантов.
- На такой же шаг пошли и в Facebook.
Рейтинг лживых заявлений России об Украине в 2021 году: в VETERANO блог