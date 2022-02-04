Как пишет ряд российских СМИ, информационные каналы квазиреспублик заблокировали из-за того, что они не отвечают правилам сообщества.
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Российские пропагандисты, конечно же, возмутились этим фактом и начали разводить "зраду".
Сегодня, без объявления войны, YouTube вероломно уничтожил аккаун "ДНР" и "ЛНР",
– возмущаются пропагандисты.
В общей сложности, под запрет YouTube попали:
- официальный канал псевдоминистерства информации "ДНР",
- канал ГТРК "ЛНР",
- так называемой народной милиции "ЛНР" и "ДНР".
Другие случаи блокировки каналов пропагандистов
Отметим, что на днях разгорелся скандал вокруг закрытия немецкой редакции пропагандистского канала Russia Today. В Германии это объяснили тем, что пропагандистский канал должен был получить лицензию на вещание, но не подал заявку на нее.
В ответ Россия заявила, что закроет корпункт Deutsche Welle. В российском МИД назвали это "ответными мерами" на запрет спутникового и другого вещания немецкоязычного телеканала RE DE.
В то же время, еще в сентябре YouTube удалил канал немецкой редакции Russia Today. Платформа объяснила причину – российское СМИ распространяло лживую информацию о коронавирусе.
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