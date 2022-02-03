Информация об этом появилась на сайте российского министерства иностранных дел. Там заявили о намерении прекратить спутниковое и другое вещание Deutsche Welle в России.

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В МИД России назвали это "ответными мерами" на запрет спутникового и другого вещания немецкоязычного телеканала RE DE.

Также в ведомстве сообщили, что инициируют процедуру признания Deutsche Welle "иностранным агентом" и начнут составлять список сотрудников государственных и общественных структур Германии, причастных к ограничению вещания RT DE.

Что известно о RT Это российская государственная телевизионная компания, ориентированная на зарубежную аудиторию. Существует с 2005 года, финансируется правительством России, центральный офис находится в Москве. Вещает на английском, арабск ом , испанс ком , русск ом и немец ком языках. Часто обвиняется в систематической пропаганде.

Скандал с закрытием RT в Германии

Комиссия по допуску и надзору за СМИ (ZAK) Германии запретила немецкоязычному телеканалу RT DE вещание. Причиной запрета в Германии назвали то, что RT DE должен получить лицензию на вещание, однако не подал заявку на нее. Телеканал заявил о планах оспорить решение.

В МИД России отметили, что будут приняты меры к аккредитованным в России немецким СМИ. Речь также и об интернет-посредниках, удаливших аккаунты RT со своих платформ. Раскритиковали в Москве и действия ОБСЕ, которая "молчит" о запрете канала.

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