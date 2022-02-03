Песков назвал RT не просто российским СМИ, а международным. Рупор Кремля считает ситуацию "очевидной".

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Песков пригрозил Германии мерами со стороны МИД

Это не что иное, как посягательство на свободу слова. Мы можем только сожалеть в связи с этим,

– сказал Песков.

Относительно того, как Россия ответит на эти шаги, то Песков не уточнил. Мол, "МИД об этом объявит" и "забегать вперед не нужно".

Решение по немецкоязычной редакции RT приняли 2 февраля

Отметим, что Комиссия по лицензированию и надзору Германии приняла решение относительно телеканала RT DE 2 февраля. Причина – отсутствие оформленного национальными регулирующими органами разрешения.

Ранее Российские пропагандисты путешествуют в Украину и снимают антиукраинские сюжеты в Киеве

Как отреагировали в МИД России

В МИД России отметили, что будут приняты меры к аккредитованным в России немецким СМИ.

Говорится также и об интернет-посредниках, которые удалили аккаунты RT со своих платформ.

Раскритиковали в Москве и действия ОБСЕ, которая "молчит" относительно запрета канала.

Рейтинг лживых заявлений России об Украине в 2021 году: