Появление пропагандистки из канала Рен-ТВ Алисы Паршаковой заметил активист Сергей Стерненко. По его словам, члены съемочной группы, ведущие антиукраинскую деятельность в РФ, ездили в ОРДЛО.

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Сразу после посещения оккупированных территорий Паршакова и его коллеги отправились в Киев.

Снимали сразу несколько сюжетов

Пропагандистка Паршакова побывала под Печерским судом, когда там выбирали меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко.

Также пропагандистка была на акции протеста под офисом президента.

Кроме того, съемочная группа "Рен-ТВ" посетила один из супермаркетов украинской столицы, где пропагандистка рассказывала о "панике среди украинцев".

Апофеозом командировки оккупантов было пребывание в гостях у пророссийского нардепа Ильи Кивы, который на камеру рассказал о том, что "украинцам нечего защищать в этой стране".

Стерненко подчеркнул, что пропагандистка работала без символики телеканала и не представлялась, потому что украинцы давали ей комментарии.

Украинским гражданам лучше интересоваться, с кем они разговаривают, прежде чем давать комментарии СМИ,

– подытожил Стерненко.

Смотрите видео Сергея Стерненко о работе российских пропагандистов в Киеве:

Не должны пускать в Украину

Согласно указу президента №256 за 2017 год, все россияне при въезде на территорию Украины должны проходить биометрический контроль. Кроме того, лицам, посещавшим временно оккупированные территории с нарушением закона, должны запрещать въезд в Украину. Тем более это касается пропагандистов, ведущих подрывную деятельность против нашего государства. То, почему Паршакову пропустили через украинскую границу, неизвестно.